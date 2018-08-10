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В Запорожской области столкнулись маршрутка и грузовик: есть погибшие

Киев • УНН

 • 35549 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с погибшими произошло в с. Каменское в Запорожской области. Об этом сообщил помощник-консультант депутатов Запорожской облгосадминистрации Дмитрий Луц в Facebook, передает УНН.

В Запорожской области столкнулись маршрутка и грузовик: есть погибшие

"Страшная авария произошла между Запорожьем и Васильевкой в ​​с. Каменское. К сожалению, есть трупы. Судя по всему, маршрутка врезалась в грузовик и перевернулась. На трассе со строев Васильевки огромная пробка", - написал он.

Как сообщили местные СМИ, в результате аварии погибли пять человек, из которых четверо - дети. В пресс-службе ГСЧС области и отделе коммуникации областной полиции трагедию пока не комментируют. УНН продолжает выяснять подробности ДТП. 

Напомним, в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Одессе пострадала женщина.

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