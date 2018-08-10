В Запорожской области столкнулись маршрутка и грузовик: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с погибшими произошло в с. Каменское в Запорожской области. Об этом сообщил помощник-консультант депутатов Запорожской облгосадминистрации Дмитрий Луц в Facebook, передает УНН.
"Страшная авария произошла между Запорожьем и Васильевкой в с. Каменское. К сожалению, есть трупы. Судя по всему, маршрутка врезалась в грузовик и перевернулась. На трассе со строев Васильевки огромная пробка", - написал он.
Как сообщили местные СМИ, в результате аварии погибли пять человек, из которых четверо - дети. В пресс-службе ГСЧС области и отделе коммуникации областной полиции трагедию пока не комментируют. УНН продолжает выяснять подробности ДТП.
Напомним, в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Одессе пострадала женщина.