На Закарпатті у ДТП потрапило авто патрульної поліції: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля патрульної поліції сталася у Свалявському районі Закарпатської області. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
"Сьогодні, 13 серпня, в 14:05 до чергової частини Свалявського відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП на трасі "Київ-Чоп" біля села Голубине. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Ганьковиця та Сусково Свалявського району за участі службового автомобіля Управління патрульної поліції в Закарпатській області та автомобіля Volkswagen", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, поліція переслідувала автомобіль, який не зупинився на законну вимогу. Патрульні їхали з ввімкненими проблисковими маячками та сиреною. Водій Volkswagen не надав перевагу в русі службовому автомобілю, через що сталося зіткнення. У результаті ДТП постраждали водій та двоє пасажирів Volkswagen, а також працівниця поліції. На місці аварїі працюють правоохоронці.
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