В Закарпатской области правоохранители задержали семь нелегалов из Африки

С целью противодействия нелегальной миграции сотрудниками ГМС, ГПСУ, СБУ и НП проводится совместная операция "Мигрант".

Вчера в рамках этих мероприятий в Закарпатской области сотрудники оперативных подразделений Госпогранслужбы во взаимодействии с органами, которые привлечены к проведению совместной операции задержали 7 выходцев из Африки.

Иностранцев, среди которых были 4 гражданина Нигерии, 2 гражданина Зимбабве, 1 гражданин Мьянма, заметили на окраине н.п. Береговое. Задержанных, которые были без документов, передали в миграционную службу для составления админпротоколов по ст 203 КУоАП.

Кроме того, нарушителей привлекут к админответственности по ст. 202 КУоАП (нарушение пограничного режима). Продолжаются проверочные мероприятия.

Напомним, в Волынской области пограничники задержали афганца и нелегала из Ганы.