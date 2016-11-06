На Закарпатті правоохоронці затримали семеро нелегалів із Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В рамках заходів протидії нелегальній міграції на Закарпатті затримали семеро нелегалів із Африки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
З метою протидії нелегальній міграції співробітниками ДМС, ДПСУ, СБУ та НП проводяться спільна операція “Мігрант”.
Учора в рамках цих заходів на Закарпатті співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби у взаємодії з органами, які залучені до спільної операції, затримали 7 вихідців із Африки.
Іноземців, серед яких було 4 громадянина Нігерії, 2 громадянина Зімбабве, 1 громадянин М’янма, помітили на околиці н.п. Берегове. Затриманих, які були без документів, передали до міграційної служби для складання адмінпротоколів за ст 203 КуПАп.
Крім того, порушників буде притягнуто до адмінвіповідальності за ст. 202 КуПАп (порушення прикордонного режиму). Тривають перевірочні заходи.
Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали афганця та нелегала із Гани.