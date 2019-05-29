На Закарпатье одинокому мужчине перерезали горло в собственном доме
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Закарпатской области расследуется убийство одинокого мужчины, которого зарезали в собственном доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.
Происшествие произошло в селе Минай, Ужгородского района. На теле местного жителя, которого обнаружили мертвым в собственном доме, обнаружили ножевые ранения - резаные раны, одна из которых на шее.
Известно, что человек жил один.
Сейчас начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, в Житомирской области родители убили пятилетнюю дочь .
Напомним, во Львовской области молния поразила супружескую пару, мужчина погиб.