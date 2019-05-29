На Закарпатті одинокому чоловіку перерізали горло у власному будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Закарпатській області розслідується вбивство одинокого чоловіка, якого зарізали у власному будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на правоохоронні органи.
Подія сталася у селі Минай, Ужгородського району. На тілі місцевого жителя, якого виявили мертвим у власному будинку, виявили ножові поранення – різані рани, одна з яких на шиї.
Відомо, що чоловік мешкав один.
Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, на Житомирщині батьки вбили п’ятирічну доньку.
Нагадаємо, на Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув.