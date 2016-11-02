В Закарпатской области незаконно вырубили 774 га лесов - Т.Кутовый
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Закарпатской области по состоянию на октябрь 2016 г. незаконно вырубили 774 га лесов. Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый во время представления в правительстве интерактивной карты вырубок лесов, передает корреспондент УНН.
"По Закарпатской области фактически на базе этой работы мы определили 871 участок фактических сплошных вырубок лесов общей площадью 2112,49 га... Мы выделили зоны нормативных полигонов рубок и установили, если наложить на все рубки, которые существуют в Закарпатской области, то обнаружили 530 незаконных рубок общей площадью 774 га", - сообщил он.
Т.Кутовый объяснил, что осуществили космическую съемку лесотерриторий Закарпатской области общей площадью 7 881 кв. км, а точность съемки - на уровне 10 соток.