В Закарпатской области незаконно вырубили 774 га лесов - Т.Кутовый

"По Закарпатской области фактически на базе этой работы мы определили 871 участок фактических сплошных вырубок лесов общей площадью 2112,49 га... Мы выделили зоны нормативных полигонов рубок и установили, если наложить на все рубки, которые существуют в Закарпатской области, то обнаружили 530 незаконных рубок общей площадью 774 га", - сообщил он.

Т.Кутовый объяснил, что осуществили космическую съемку лесотерриторий Закарпатской области общей площадью 7 881 кв. км, а точность съемки - на уровне 10 соток.