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На Закарпатті незаконно вирубано 774 га лісів - Т.Кутовий

На Закарпатті незаконно вирубано 774 га лісів - Т.Кутовий

Київ • УНН

 • 9848 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Закарпатській області станом на жовтень 2016 року незаконно вирубано 774 га лісів. Про це сьогодні сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий під час представлення на уряді інтерактивної карти вирубок лісів, передає кореспондент УНН.

"По Закарпатській області фактично на базі цієї роботи ми визначили 871 ділянку фактичних суцільних вирубок лісів загальною площею 2112,49 га... Ми виділили зони нормативних полігонів рубок і встановили, якщо накласти на всі рубки, які існують в Закарпатській області, то виявили 530 незаконних рубок загальною площею 774 га", - повідомив він.

Т.Кутовий пояснив, що було здійснено космічне знімання лісотериторій Закарпатської області загальною площею 7881 кв. км, а точність зйомки - на рівні 10 соток.

Українські Національні Новини

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