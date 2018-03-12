На Закарпатье на автодорогу сошел селевой поток

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34710 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50476 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54071 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101127 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91549 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103566 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110581 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116972 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122447 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133847 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
На Закарпатье на автодорогу сошел селевой поток

На Закарпатье на автодорогу сошел селевой поток

Киев  •  УНН

 • 28940 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Закарпатской области на автодорогу областного значения сошел селевой поток и каменная порода, в сети Facebook сообщила пресс-служба управления ГоСЧС Украины в области, передает УНН.

Так, 12 марта в 07:25 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что на автодороге областного значения Тячев-Усть-Черная-Дубовое (между населенными пунктами Нересница и Ганичи Тячевского района) произошел сход селевого потока и каменной породы на дорожное покрытие протяженностью около 10 м. в результате на данном участке было ограничено движение автомобильного транспорта.

В настоящее время на месте происшествия работают три единицы техники филиала "Тячевский райавтодор" и одна автоцистерна от местной пожарной команды с. Нересниця. В 8:35 последствия сдвига с дорожного полотна частично расчищены.

В настоящее время коммунальщики работают над удалением с дорожного покрытия каменных глыб. Погибших и травмированных на данном событии нет.

Напомним, 3 февраля, в с.Билын Раховского района сошел селевой поток, который перекрыл трассу государственного значения "Мукачево-Рогатин".

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