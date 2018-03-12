На Закарпатті на автодорогу зійшов селевий потік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В Закарпатській області на автодорогу обласного значення зійшов селевий потік та кам’яна порода, в мережі Facebook повідомила прес-служба управління ДСНС України в області, передає УНН.
Так, 12 березня о 07:25 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення що на автошляху обласного значення Тячів-Усть-Чорна-Дубове (між населеними пунктами Нересниця та Ганичі Тячівського району) відбулося сходження селевого потоку та кам’яної породи на дорожнє покриття протяжністю близько 10 м. Як наслідок, на даній ділянці було обмежено рух автомобільного транспорту.
На даний час на місці події працюють три одиниці техніки від філії “Тячівський райавтодор” та одна автоцистерна від місцевої пожежної команди с. Нересниця. О 08:35 наслідки зсуву з дорожнього полотна частково розчищено.
На даний час дорожники працюють над видаленням з дорожнього покриття кам’яних брил. Загиблих та травмованих на даній події немає.
Нагадаємо, 3 лютого, у с.Білин Рахівського району зійшов селевий потік, який перекрив трасу державного значення “Мукачеве—Рогатин”.