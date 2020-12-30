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На Закарпатье голову ОТО подозревают в организации "схемы" по хищению средств при ремонте

Киев • УНН

 • 9697 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На Закарпатье сообщили о подозрении группе человек во главе с главой ОТО за хищение около 650 тыс. грн, выделенных на проведение капитальных ремонтов объектов в Мукачевском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб Нацполиции.

На Закарпатье голову ОТО подозревают в организации "схемы" по хищению средств при ремонте

"Закарпатские полицейские сообщили о подозрении группе лиц во главе с главой ОТО за хищение средств. Среди подозреваемых глава объединенной территориальной общины, предприниматели и инженеры по техническому надзору в сфере строительства. Сумма убытков по разоблаченным фактам достигает 650 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Установлено, что организовал "схему" по хищению бюджетных средств, выделенных на проведение капитальных ремонтов, реконструкции и строительства объектов на территории Мукачевского района, глава одной из ОТО. Приобщил к ней "своих" предпринимателей и инженеров по технадзору. Во время проведения государственных закупок чиновник незаконно предоставлял преимущества двум предпринимателям. Он подбирал объекты, которые практически не требуют или частично требуют ремонта.

Отмечается, что с победителями тендеров заключались соответствующие соглашения, а те, в свою очередь, договаривались с инженерами по технадзору. Последние при осмотре объектов "закрывали глаза" на нарушения государственных строительных норм.

"Установлено, что по такой "схеме" только по пяти объектам строительства злоумышленники завладели более 650 тысячами гривен бюджетных средств. Сумма убытков подтверждается соответствующим заключением экспертного исследования. 24 декабря на основании собранных доказательств голове ОТО было сообщено о подозрении по ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 (служебный подлог) УК", - добавили в полиции.

Сегодня, 30 декабря, в совершении вышеуказанных преступлений о подозрениях было сообщено двум предпринимателям и инженеру по техническому надзору. Также полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об отстранении главы ОТО от занимаемой должности и избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Ровенской области подрядчику сообщено о подозрении в хищении 1,5 млн грн на ремонте моста.

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