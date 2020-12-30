На Закарпатті голову ОТГ підозрюють в організації "схеми" з розкрадання коштів під час ремонту

"Закарпатські поліцейські повідомили про підозру групі осіб на чолі з головою ОТГ за розкрадання коштів. Серед підозрюваних голова об’єднаної територіальної громади, підприємці та інженери з технічного нагляду у сфері будівництва. Сума збитків по викритим фактам сягає 650 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що організував "схему" з розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва об’єктів на території Мукачівського району, голова однієї з ОТГ. Долучив до неї "своїх" підприємців та інженерів з технагляду. Під час проведення державних закупівель посадовець незаконно надавав переваги двом підприємцям. Він підбирав об’єкти, які практично не потребують або частково потребують ремонтів.

Зазначається, що з переможцями тендерів укладалися відповідні угоди, а ті, своєю чергою, домовлялися з інженерами з технагляду. Останні під час огляду об’єктів «закривали очі» на порушення державних будівельних норм.

"Встановлено, що за такою "схемою" лише по п’ятьох об’єктах будівництва зловмисники заволоділи понад 650 тисяч гривень бюджетних коштів. Сума збитків підтверджується відповідним висновком експертного дослідження. 24 грудня на підставі зібраних доказів голові ОТГ було повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.3 ст. 28– ч.2 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ", - додали в поліції.

Сьогодні, 30 грудня, у вчиненні вищезазначених злочинів про підозри було повідомлено двом підприємцям та інженеру з технічного нагляду. Також поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання підозрюваних. На даний час вирішується питання щодо відсторонення голови ОТГ від займаної посади та обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Рівненській області підрядникові повідомлено про підозру у розкраданні 1,5 млн грн на ремонті мосту.



