На Закарпатье двое госслужащих из списка "Миротворца" уволились с работы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Двое государственных служащих, попавших в базу сайта "Миротворец" как лица, которые якобы имеют двойное гражданство, уволились. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас.
"Двое из этого числа действительно уволились. Но они уволились по соглашению сторон", – сообщил Галас.
Он отметил, что речь идет о двух госслужащих Береговской райгосадминистрации.
"Если бы были четкие доказательства того, что они имеют венгерское гражданство, они были бы уволены по распоряжению главы РГА за двойное гражданство", – добавил пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, МИД Венгрии вызвало украинского посла в связи с сообщением о внесении в базу сайта "Миротворца" личных данных 300 жителей Закарпатья.
В "Миротворец" внесли и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.