На Закарпатті двоє держслужбовців зі списку "Миротворця" звільнилися з роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Двоє державних службовців, які потрапили до бази сайту "Миротворець" як особи, які начебто мають подвійне громадянство, звільнилися. Про це у коментарі УНН повідомив прес-секретар Закарпатської облдержадміністрації Ярослав Галас.
"Двоє із цього числа дійсно звільнилися. Але вони звільнилися за угодою сторін", – повідомив Галас.
Він зазначив, що йдеться про двох держслужбовців Берегівської райдержадміністрації.
"Якби були чіткі докази про те, що вони мають угорське громадянство, вони були б звільнені за розпорядженням голови РДА за подвійне громадянство", – додав прес-секретар.
Як повідомляв УНН, МЗС Угорщини викликало українського посла у зв'язку з повідомленням про внесення до бази сайту "Миротворця" особистих даних 300 мешканців Закарпаття.
До "Миротворця" внесли і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому "з келихом шампанського" громадянам України видавали угорські паспорти.