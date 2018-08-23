На Закарпатской таможне разоблачили преступную "схему" экспорта и импорта товаров

"Оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области Национальной полиции разоблачили и задокументировали противоправную деятельность работников Закарпатской таможни. Данные лица организовали преступную "схему" экспорта табачных изделий и импорта товаров без их растаможивания. За беспрепятственное пересечение продукции через границу без их таможенного оформления предприниматели платили работникам таможенных постов определенную сумму "вознаграждения". В дальнейшем полученные в качестве неправомерной выгоды средства распределялись между всеми участниками коррупционной "схемы", - говорится в сообщении.

По факту вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды следователи ГСУ Нацполиции начали уголовное производство.

"В ходе проведения процессуальных мероприятий правоохранители установили всех работников таможни, задействованных в преступной "схеме". Кроме того, в данной "схеме" была задействована и брокерская контора, которая помогала с оформлением грузов, которые вообще не заезжали на таможенные пункты или, например, их оформления по поддельным инвойсам т.д.", - рассказали в полиции.

А в среду, 22 августа, в городе Виноградов правоохранители задержали главного инспектора Закарпатской таможни. За беспрепятственную перевозку товара через таможенный пункт фигурант получил очередной так называемый "транш" в 20 тысяч гривен.

Также были провадени обыски в помещении брокерской конторы, по местам работы и проживания работников Закарпатской таможни ГФС, задействованных в "схеме". Обыски проводили в четырех регионах. По их результатам изъяли более миллиона гривен в эквиваленте национальной валюты, "черновые" записи, документацию, подтверждающую преступную деятельность фигурантов дела, а также другие доказательства, имеющие значение по делу.

"Главного инспектора задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании задержанному таможеннику меры пресечения", - сообщили в ГУНП.

Напомним, в Одесской области разоблачили схему незаконной легализации пребывания в Украине иностранцев с помощью женщин и детей.