На Закарпатській митниці викрили злочинну "схему" експорту та імпорту товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Працівники Закарпатської митниці організували злочинну "схему" експорту та імпорту товарів. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України, передає УНН.
"Оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області Національної поліції викрили та задокументували протиправну діяльність працівників Закарпатської митниці. Дані особи організували злочинну "схему" експорту тютюнових виробів та імпорт товарів без їх розмитнення. За безперешкодний перетин продукції через кордон без їх митного оформлення підприємці сплачували працівникам митних постів визначену суму "винагороди". У подальшому одержані у якості неправомірної вигоди кошти розподілялися між всіма учасниками корупційної "схеми", - йдеться в повідомленні.
За фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди слідчі ГСУ Нацполіції розпочали кримінальне провадження.
"У ході проведення процесуальних заходів правоохоронці встановили всіх працівників митниці, задіяних у злочинній "схемі". Крім того, у даній "схемі" була задіяна і брокерська контора, яка допомагала з оформленням вантажів, які взагалі не заїжджали на митні пункти або, наприклад, їх оформлення за підробленими інвойсами тощо", - розповіли в поліції.
А в середу, 22 серпня, у місті Виноградів правоохоронці затримали головного інспектора Закарпатської митниці. За безперешкодне перевезення товару через митний пункт фігурант отримав черговий так званий "транш" у 20 тисяч гривень.
Також були провадені обшуки у приміщенні брокерської контори, за місцями роботи та проживання працівників Закарпатської митниці ДФС, задіяних у "схемі". Обшуки провадили у чотирьох регіонах. За їх результатами вилучили понад мільйон гривень у еквіваленті національної валюти, "чорнові" записи, документацію, що підтверджує злочинну діяльність фігурантів справи, а також інші докази, що мають значення по справі.
"Головного інспектора затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому вже повідомили про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання затриманому митнику запобіжного заходу", - повідомили у ГУНП.
Нагадаємо, в Одеській області викрили схему незаконної легалізації перебування в Україні іноземців за допомогою жінок і дітей.