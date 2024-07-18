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Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
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Сейчас нецелесообразно переименовывать Бровары, не готов поддержать соответствующее постановление - нардеп Виталий Безгин
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Жалоб от бизнеса о давлении со стороны силовиков стало больше после окончания моратория на "маски-шоу" - председатель правления "Манифеста42"
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Правоохранители зафиксировали самозахват земли и незаконную продажу урожая: в делах фигурируют госпредприятия НААН
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В перспективе кредитование населения должно увеличиться в десятки раз - эксперт
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Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"
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Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
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Арена-тест, 3D-сканирование объектов - Рувин об экспертизах, благодаря которым удалось установить, что рф причастна к сбиванию малазийского Boeing
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Неэффективное управление арестованным имуществом и коррупционные риски: проблемы АРМА в Украине
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