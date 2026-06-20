На ЗАЭС снова пропало внешнее электроснабжение – МАГАТЭ зафиксировало 20-й случай за время войны

На Запорожской атомной электростанции 20 июня произошло очередное отключение внешнего электроснабжения. Это уже 20-й подобный случай с начала полномасштабной войны России против Украины, пишет УНН со ссылкой на МАГАТЭ и BBC.

Детали

По информации агентства, отключилась единственная доступная внешняя линия электропередачи "Ферросплавная-1". Причиной стали проблемы с внутренними линиями электропередачи на территории станции.

После потери внешнего питания автоматически заработали аварийные дизель-генераторы. Они обеспечивают резервное электроснабжение для охлаждения активной зоны реакторов и поддержки других критически важных систем ядерной безопасности.

Гросси предупредил о рисках для ядерной безопасности

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что очередное отключение в очередной раз демонстрирует необходимость укрепления связи Запорожской АЭС с энергосистемой для предотвращения ядерной аварии.

Запорожская АЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией Европы, находится под российской оккупацией с весны 2022 года. Стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в обстрелах и создании угроз для безопасности станции.

На ЗАЭС подключили к сети после аварийного отключения - МАГАТЭ