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На ЗАЭС снова пропало внешнее электроснабжение – МАГАТЭ зафиксировало 20-й случай за время войны

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

20 июня на Запорожской АЭС отключилась единственная внешняя линия электропередачи. МАГАТЭ зафиксировало 20-й случай потери внешнего питания за время войны.

На ЗАЭС снова пропало внешнее электроснабжение – МАГАТЭ зафиксировало 20-й случай за время войны

На Запорожской атомной электростанции 20 июня произошло очередное отключение внешнего электроснабжения. Это уже 20-й подобный случай с начала полномасштабной войны России против Украины, пишет УНН со ссылкой на МАГАТЭ и BBC.

Детали

По информации агентства, отключилась единственная доступная внешняя линия электропередачи "Ферросплавная-1". Причиной стали проблемы с внутренними линиями электропередачи на территории станции.

После потери внешнего питания автоматически заработали аварийные дизель-генераторы. Они обеспечивают резервное электроснабжение для охлаждения активной зоны реакторов и поддержки других критически важных систем ядерной безопасности.

Гросси предупредил о рисках для ядерной безопасности

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что очередное отключение в очередной раз демонстрирует необходимость укрепления связи Запорожской АЭС с энергосистемой для предотвращения ядерной аварии.

Запорожская АЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией Европы, находится под российской оккупацией с весны 2022 года. Стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в обстрелах и создании угроз для безопасности станции.

На ЗАЭС подключили к сети после аварийного отключения - МАГАТЭ14.06.26, 00:38 • 9270 просмотров

Степан Гафтко

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