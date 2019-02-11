На юного казахского хоккеиста упали футбольные ворота: ему удалили часть черепа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В столице Казахстана на девятилетнего игрока детской хоккейной команды упали футбольные ворота, когда он отдыхал после тренировки. Мальчику пришлось удалить часть черепа, сообщает УНН со ссылкой на Inform Бюро.
"Мальчик, который получил травму, лёг возле ворот. А другой мальчик повис на воротах, за сетку потянул, опрокинул ворота. Получилось так, что ворота упали прямо на лоб ребёнку. Он получил тяжёлую травму", – рассказал Вячеслав Борисов, директор спортивной школы, в которой произошел несчастный случай.
Ребёнка госпитализировали, он был без сознания. Мальчика экстренно прооперировали, врачам пришлось удалить часть черепа. Сейчас он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
"Восемь лет я работаю на этом объекте. Это первый такой случай, когда ворота вообще упали. Мы держим ситуацию на контроле. Всю помощь оказываем. Лекарства привозим", - заверил Борисов.
Ранее УНН сообщал, что в казахском городе Шымкент двое людей подорвались в результате распиливание артиллерийского снаряда. Его части планировали сдать в металлолом.