У Казахстані намагались розпиляти снаряд на металобрухт: двоє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У казахському місті Шимкент двоє людей підірвалися в результаті розпилювання артилерійського снаряду. Його частини планували здати в металобрухт, повідомляє УНН з посиланням на Inform Бюро.
Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. За словами їхніх родичів, снаряди доставили з міста Арись - поліція з'ясовує їх походження.
"Вибух стався через те, що один з них намагався розпиляти боєприпас болгаркою, щоб здати його в пункт прийому металу. Слідчо-оперативна група на місці події виявила аналогічні боєприпаси", - повідомили в прес-службі МВС.
Громадянам, що підірвалися, загрожує підозра в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.
Раніше УНН повідомляв, що на кладовищі в одному з сіл Харківської області місцевий житель підірвався на гранаті.