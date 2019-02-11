У Казахстані намагались розпиляти снаряд на металобрухт: двоє постраждалих

Постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували. За словами їхніх родичів, снаряди доставили з міста Арись - поліція з'ясовує їх походження.

"Вибух стався через те, що один з них намагався розпиляти боєприпас болгаркою, щоб здати його в пункт прийому металу. Слідчо-оперативна група на місці події виявила аналогічні боєприпаси", - повідомили в прес-службі МВС.

Громадянам, що підірвалися, загрожує підозра в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

Раніше УНН повідомляв, що на кладовищі в одному з сіл Харківської області місцевий житель підірвався на гранаті.