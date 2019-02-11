В Казахстане попытались распилить снаряд на металлолом: двое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В казахском городе Шымкент двое людей подорвались в результате распиливание артиллерийского снаряда. Его части планировали сдать в металлолом, сообщает УНН со ссылкой на Inform Бюро.
"Взрыв произошёл из-за того, что один из них пытался распилить боеприпас болгаркой, чтобы сдать его в пункт приёма металла. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила аналогичные боеприпасы", – сообщили в пресс-службе МВД.
Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали. По словам их родственников, снаряды доставили из города Арыс - полиция выясняет их происхождение.
Подорвавшимся гражданам грозит подозрение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.
Ранее УНН сообщал, что на кладбище в одном из сел Харьковской области местный житель подорвался на гранате.