Чоловік підірвав себе на цвинтарі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На цвинтарі у селі Чернещина Харківської області було виявлено тіло 43-річного місцевого жителя зі смертельними пораненнями, спричиненими в результаті вибуху гранати. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Інформація про подію надійшла до поліції 4 лютого о 12:22. Поліцейські вилучили з місця події металевий спусковий важіль до запалу "УЗРГМ" і частину корпусу гранати РГД-5.
Інформація зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". На даний час працівники поліції встановлюють усі обставини події.
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