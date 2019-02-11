На юного казахського хокеїста впали футбольні ворота: йому видалили частину черепу

"Хлопчик, який отримав травму, ліг біля воріт. А інший хлопчик повис на воротах, за сітку потягнув, перекинув ворота. Вийшло так, що ворота впали прямо на лоб дитині. Він отримав важку травму", - розповів В'ячеслав Борисов, директор спортивної школи , в якій стався нещасний випадок.

Юного хокеїста госпіталізували, він був без свідомості. Хлопчика екстрено прооперували, лікарям довелося видалити частину черепа. Зараз він знаходиться в реанімації у вкрай важкому стані.

"Вісім років я працюю на цьому об'єкті. Це перший такий випадок, коли ворота взагалі впали. Ми тримаємо ситуацію на контролі. Всю допомогу надаємо. Ліки привозимо", - запевнив Борисов.

Раніше УНН повідомляв, що в казахському місті Шимкент двоє людей підірвалися в результаті розпилювання артилерійського снаряду. Його частини планували здати в металобрухт.