На юге Украины ночью уничтожили 14 "шахедов": рф запускала дроны волнами
Киев • УНН
Российские войска провели атаку беспилотников на юг Украины, было сбито 14 беспилотников "шахед"
Во время ночной атаки дронами, которую российские войска проводили несколькими волнами, на юге Украины уничтожено 14 ударных беспилотников типа Shahed: 11 - в Одесской области и 3 - в Николаевской области. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины в четверг, пишет УНН.
Ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал южные регионы
Детали
Как сообщается, направив БпЛА типа "Shahed-131/136" с временно оккупированного Крыма через левобережную часть Херсонской области, враг пытался обойти системы ПВО, но в Николаевской области 3 дрона-камикадзе были уничтожены.
Следующей волной враг атаковал Одесскую область. Направив дроны по припортовой инфраструктуре Подунавья, россияне вновь использовали особенности ландшафта и близость государственной границы. Силами противовоздушной обороны уничтожено 11 БпЛА "Shahed-131 /136".
"К сожалению, есть попадания в припортовую инфраструктуру. Повреждены складские помещения, элеватор, грузовые автомобили, возник пожар, который пожарные уже потушили. Один из водителей автомобиля погиб", - указано в сообщении.
Дополнение
В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов".
На юге Украины ночью уничтожили 14 "шахедов": рф запускала дроны волнами
Российские войска провели атаку беспилотников на юг Украины, было сбито 14 беспилотников "шахед".
Оккупанты выпустили по Херсонщине 387 снарядов: целились в жилые кварталы и насосную станцию
Российские войска 88 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 387 снарядов по жилым кварталам и насосной станции, пострадавших за этот день нет.
Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине
Сенат США не смог принять законопроект о выделении 110,5 миллиардов долларов, где есть помощь Украине и Израилю, поскольку республиканцы требовали усиления иммиграционного контроля.
россияне за сутки ранили четырех жителей Донетчины
В результате российских обстрелов четыре человека получили ранения в Донецкой области.
В Хмельницком районе во время ночной атаки рф работала ПВО
В Хмельницкой области ночью работала ПВО во время атаки врага, жертв и разрушений не зафиксировано.
Ночью рф атаковала Одесскую область, есть погибший - Кипер
Российские террористы атаковали Одесскую область с помощью беспилотников, повредив инфраструктуру и вызвав гибель человека.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 336 тысяч
По данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли за сутки около 1120 человек личного состава и 18 танков.
В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов"
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что уничтожили 15 из 18 запущенных рф беспилотников типа "шахед", причем основные атаки были направлены на Хмельницкую и Одесскую области.
Снег, дождь и морозы: синоптики дали прогноз на трое суток
Снег, дождь и гололедица ожидаются по всей территории Украины с понижением температуры до 9° мороза в ближайшие три дня.
Уровень подготовки российских пилотов существенно снизился - разведка
По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, уровень подготовки российских пилотов снизился, налетных часов и стандартов подготовки стало меньше, что привело к увеличению потерь и несчастных случаев.