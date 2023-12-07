На юге Украины ночью уничтожили 14 "шахедов": рф запускала дроны волнами

Во время ночной атаки дронами, которую российские войска проводили несколькими волнами, на юге Украины уничтожено 14 ударных беспилотников типа Shahed: 11 - в Одесской области и 3 - в Николаевской области. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины в четверг, пишет УНН.

Ночью враг несколькими волнами ударных дронов атаковал южные регионы - сообщили в Силах обороны Юга в Telegram.

Детали

Как сообщается, направив БпЛА типа "Shahed-131/136" с временно оккупированного Крыма через левобережную часть Херсонской области, враг пытался обойти системы ПВО, но в Николаевской области 3 дрона-камикадзе были уничтожены.

Следующей волной враг атаковал Одесскую область. Направив дроны по припортовой инфраструктуре Подунавья, россияне вновь использовали особенности ландшафта и близость государственной границы. Силами противовоздушной обороны уничтожено 11 БпЛА "Shahed-131 /136".

"К сожалению, есть попадания в припортовую инфраструктуру. Повреждены складские помещения, элеватор, грузовые автомобили, возник пожар, который пожарные уже потушили. Один из водителей автомобиля погиб", - указано в сообщении.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 15 из 18 вражеских "шахедов".