На Европейской площади в Киеве произошло ДТП

Как видно на видео с камеры наблюдения, водитель, который не знал о последних изменениях правил передвижения в районе Европейской площади, стал пересекать площадь с улицы Трехсвятительской направляясь к улице Грушевского, чем спровоцировал ДТП. Сначала автомобиль почти задел одну машину, которая двигалась с Крещатика в направлении Подола, однако затормозил. После этого продолжил движение и задел другой автомобиль, который двигался также в направлении Подола. В результате последнее авто развернуло.

Сейчас полицейские уже оформили ДТП.

Отметим, в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, об изменении режима работы светофоров на Европейской площади. Как отмечается, режим работы светофоров изменили в рамках выполнения распоряжения КГГА по подготовке к реорганизации движения автотранспорта на Подоле (организация пешеходной зоны на Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного). Таким образом, была закрыта отдельная фаза светофорного регулирования для прямого проезда с улицы Трехсвятительской на улицу Грушевского.

Как сообщал УНН, из-за ограничительного знака в районе Европейской площади возникли заторы.