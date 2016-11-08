На Європейській площі у Києві сталася ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Європейській площі, поряд з "Українським домом" у Києві автомобіль зачепив одну автівку, а згодом зіткнувся зі ще однією. Аварію зафіксувала камера УНН.
Як видно на відео з камери спостереження, водій, який не знав про недавні зміни правил пересування в районі Європейської площі, став перетинати площу з вулиці Трьохсвятительської прямуючи до вулиці Грушевського, чим спровокував ДТП. Спочатку автомобіль мало не зачепив одну машину, яка рухалася з Хрещатику у напрямку Подолу, однак загальмував. Після цього продовжив рух і зачепив інший автомобіль, що рухався також в напрямку Подолу. Внаслідок чого останнє авто розвернуло.
Наразі поліцейські вже оформили ДТП.
Зазначимо, у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, про зміну режиму роботи світофорів на Європейській площі. Як зазначається, режим роботи світлофорів змінили у рамках виконання розпорядження КМДА з підготовки до реорганізації руху автотранспорту на Подолі (організація пішохідної зони на Контрактовій площі та частині вулиці Сагайдачного). Таким чином, було закрито окрему фазу світлофорного регулювання для прямого проїзду з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського.
Як повідомляв УНН, через обмежувальний знак в районі Європейської площі виникли затори.
Згідно нових правил, з Трьохсвятительської немає проїзду по прямій на Грушевского, виключно поворот на право, в сторону Бессарабки.