На WOG появились новые витаминные смузи

“Любишь смузи? Мы тоже! За то, что в нем много витаминов и клетчатки. А еще — за его суперсвежий вкус. А все началось с серфингистов, только представь. Они первыми начали массово употреблять в пищу смузи, так как этот продукт быстро преодолевает чувство голода и обеспечивает организм полезными веществами. Смузи хорошо восстанавливает силы, отлично насыщает и не создает ощущения тяжести в желудке.

А ты уже пробовал смузи на WOG? Мы готовим их на основе йогурта или сока, и добавляем натуральные фрукты. Ну ооочень вкусно. Забегай пробовать!” — призвали в WOG.