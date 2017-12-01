На WOG появились новые витаминные смузи

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 67861 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 52597 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 61082 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 69891 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 114558 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114260 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 141506 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107331 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108755 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113340 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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На WOG появились новые витаминные смузи

На WOG появились новые витаминные смузи

Киев  •  УНН

 • 14752 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В сети АЗК и кафе WOG появились вкусная новинка - витаминные смузи. Об этом сообщает сайт компании, передает УНН.

“Любишь смузи? Мы тоже! За то, что в нем много витаминов и клетчатки. А еще — за его суперсвежий вкус. А все началось с серфингистов, только представь. Они первыми начали массово употреблять в пищу смузи, так как этот продукт быстро преодолевает чувство голода и обеспечивает организм полезными веществами. Смузи хорошо восстанавливает силы, отлично насыщает и не создает ощущения тяжести в желудке.

А ты уже пробовал смузи на WOG? Мы готовим их на основе йогурта или сока, и добавляем натуральные фрукты. Ну ооочень вкусно. Забегай пробовать!” — призвали в WOG.

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