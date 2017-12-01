На WOG з'явилися нові вітамінні смузі

"Любиш смузі? Ми теж! За те, що в ньому багато вітамінів та клітковини. А ще - за його супер свіжий смак. А все почалося з серфінгістів, тільки уяви. Вони перші почали масово вживати в їжу смузі, тому що цей продукт швидко долає відчуття голоду і забезпечує організм корисними речовинами. Смузі добре відновлює сили, відмінно насичує і не створює відчуття важкості в шлунку.

А ти вже пробував смузі на WOG? Ми готуємо їх на основі йогурту або соку, та додаємо натуральні фрукти. Ну дууууже смачно. Забігай куштувати!" - закликали в WOG.