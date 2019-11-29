На въезде в Киев произошло ДТП с участием "скорой"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На въезде в Киев произошло ДТП с участием "скорой", которое вызвала пробки, сообщает корреспондент УНН.
Дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Богатырской в направлении центра столицы. Автомобиль "скорой" столкнулся с автомобилем, который судя по маркировкам на корпусе, принадлежит фармацевтической компании.
Столкновение, судя по отсутствию существенных повреждений авто, было не сильным. Однако из-за остановки двух автомобилей на въезде в столицу возникла пробка.
Напомним, в Одессе в результате ДТП с участием кареты скорой помощи и легковушки пострадали 4 человека.