На в'їзді до Києва сталася ДТП за участі "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На в'їзді до Києва сталася ДТП за участі "швидкої", яка спричинила затори, повідомляє кореспондент УНН.
Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Богатирській у напрямку центру столиці. Автомобіль "швидкої" зіштовхнувся з автомобілем, який судячи з маркувань на корпусі, належить фармацевтичній компанії.
Зіткнення, судячи з відсутності суттєвих пошкоджень авто, було не сильним. Однак через зупинку двох автомобілів на в'їзді до столиці виник затор.
Нагадаємо, в Одесі внаслідок ДТП за участю карети швидкої допомоги та легковика постраждало 4 особи.