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На в'їзді до Києва сталася ДТП за участі "швидкої"

На в'їзді до Києва сталася ДТП за участі "швидкої"

Київ • УНН

 • 14637 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. На в'їзді до Києва сталася ДТП за участі "швидкої", яка спричинила затори, повідомляє кореспондент УНН.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по вулиці Богатирській у напрямку центру столиці. Автомобіль "швидкої" зіштовхнувся з автомобілем, який судячи з маркувань на корпусі, належить фармацевтичній компанії.

Зіткнення, судячи з відсутності суттєвих пошкоджень авто, було не сильним. Однак через зупинку двох автомобілів на в'їзді до столиці виник затор.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок ДТП за участю карети швидкої допомоги та легковика постраждало 4 особи.

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