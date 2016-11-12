На улицах Хмельницкого работает снегоочистительная техника
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. На улицах Хмельницкого работает снегоочистительная техника. Об этом корреспонденту УНН сообщили патрульные полиции.
Так, пресс-секретарь Управления патрульной полиции города Роман Мартынюк отметил, что дороги города расчищают и посыпают смесью работники коммунальных служб.
Также все экипажи патрульной полиции которые сейчас дежурят, обследуют квартал за кварталом микрорайоны города и при необходимости сообщают о гололедице и снежных заносов на дорогах соответствующим службам.
После 20:00 чрезвычайных ситуаций и ДТП не зафиксировано - сообщили в патрульной полиции города.
Как сообщал УНН, в Хмельницком зафиксировали значительное ухудшение погоды.