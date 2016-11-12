На вулицях Хмельницького працює снігоочисна техніка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На вулицях Хмельницького працює снігоочисна техніка. Про це кореспонденту УНН повідомили патрульні поліції.
Так, речник Управління патрульної поліції міста Роман Мартинюк зазначив, що дороги міста розчищають і посипають сумішшю працівники комунальних служб.
Також всі екіпажі патрульної поліції які наразі чергують, обстежують квартал за кварталом мікрорайони міста і за необхідністю, повідомляють про ожеледицю і снігові замети на дорогах відповідним службам.
Після 20:00 надзвичайних ситуацій і ДТП не зафіксовано — повідомили в патрульній поліції міста.
Як повідомляв УНН, у Хмельницькому зафіксували значне погіршення погоди.