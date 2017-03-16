На улице Борщаговской в ​​столице произошла авария на водопроводе

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"Вчера на улице Борщаговской, 14 произошла авария, вчера бригада работала и там работы закончили. А сегодня буквально только что поступила заявка и скорее всего, это тот самый водопровод просто в другом месте. Точной причины еще нет, аварийная бригада на месте, выясняет. Сегодня тоже улица Борщаговская, точнее адрес сможем сказать, когда найдем место повреждения", - сообщили в пресс-службе.

На предприятии добавили, что в настоящее время ограничений движения транспорта нет.

Напомним, 15 марта повреждение водопровода на улице Борщаговской было локализовано.