На улице Борщаговской в ​​столице произошла авария на водопроводе

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 60644 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110658 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126036 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134960 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127625 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119409 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106716 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107673 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103961 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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На улице Борщаговской в ​​столице произошла авария на водопроводе

На улице Борщаговской в ​​столице произошла авария на водопроводе

Киев  •  УНН

 • 22618 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В столице на улице Борщаговской произошла авария и утечка воды, на месте работает аварийная бригада. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Киевводоканала".

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"Вчера на улице Борщаговской, 14 произошла авария, вчера бригада работала и там работы закончили. А сегодня буквально только что поступила заявка и скорее всего, это тот самый водопровод просто в другом месте. Точной причины еще нет, аварийная бригада на месте, выясняет. Сегодня тоже улица Борщаговская, точнее адрес сможем сказать, когда найдем место повреждения", - сообщили в пресс-службе.

На предприятии добавили, что в настоящее время ограничений движения транспорта нет.

Напомним, 15 марта повреждение водопровода на улице Борщаговской было локализовано.

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