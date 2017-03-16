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На вулиці Борщагівській у столиці сталася аварія на водопроводі

На вулиці Борщагівській у столиці сталася аварія на водопроводі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У столиці на вулиці Борщагівській відбулася аварія та витік води, на місці працює аварійна бригада. Про це у УНН повідомили у прес-службі “Київодоканалу”.

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“Вчора на вулиці Борщагівській, 14 сталася аварія, вчора бригада працювала і там роботи закінчили. А сьогодні буквально щойно надійшла заявка і швидше за все, це той самий водопровід просто в іншому місці. Точної причини ще не має, аварійна бригада на місці, з'ясовують. Сьогодні теж вулиця Борщагівська, точніше адресу зможемо сказати, коли знайдемо місце пошкодження”, - повідомили у прес-службі.

У підприємстві додали, що наразі обмежень руху транспорту немає.

Нагадаємо, 15 березня пошкодження водопроводу на вулиці Борщагівській було локалізовано.

Українські Національні Новини

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