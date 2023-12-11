На ВОТ россияне угрожают отбирать землю у людей, которые отказались от российского паспорта

На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают отбирать земельные участки у тех, кто не переоформил их в соответствии с оккупационным законодательством. Об этом говорится в заявлении Центра национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупанты заявили, что планируют провести инвентаризацию земельных участков и "национализировать" те, владельцы которых отказались переоформлять право собственности.

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Для того, чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт рф. Следовательно, враг фактически проводит политику шантажа на временно оккупированных территориях - пояснили в Сопротивлении.

Дополнение

Россияне угрожают не только отбирать землю украинцев, но и все что на этом участке построено.

Напомним

Начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына заявила, что в временно оккупированном Бердянске россияне отбирают у украинцев недвижимость под видом "национализации".

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