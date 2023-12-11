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На ВОТ россияне угрожают отбирать землю у людей, которые отказались от российского паспорта

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 14:37  •  8502 просмотра

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Россияне заставляют украинцев на оккупированных территориях переоформлять землю по оккупационным законам или подвергаться "национализации", а также конфискуют имущество, построенное на таких землях.

На временно оккупированных территориях Украины россияне угрожают отбирать земельные участки у тех, кто не переоформил их в соответствии с оккупационным законодательством. Об этом говорится в заявлении Центра национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Оккупанты заявили, что планируют провести инвентаризацию земельных участков и "национализировать" те, владельцы которых отказались переоформлять право собственности.

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Для того, чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт рф. Следовательно, враг фактически проводит политику шантажа на временно оккупированных территориях

- пояснили в Сопротивлении.

Дополнение

Россияне угрожают не только отбирать землю украинцев, но и все что на этом участке построено.

Напомним

Начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына заявила, что в временно оккупированном Бердянске россияне отбирают у украинцев недвижимость под видом "национализации".

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
На ТОТ росіяни погрожують відбирати землю в людей, які відмовились від російського паспорта
In the TOT, Russians threaten to take away land from people who refused to give up their Russian passports
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На ВОТ россияне угрожают отбирать землю у людей, которые отказались от российского паспорта

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