На Владимирском проезде восстановили двустороннее движение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. С 26 января дорожном движении на Владимирском проезде и Софийской площади в Киеве восстановлено по постоянной схеме, которая была изменена на время проведения новогодних праздников. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Как отмечается, было восстановлено двустороннее движение на Владимирском проезде - возобновлено движение от Софийской площади в направлении Михайловской площади.
Напомним, что движение транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Софийской до Михайловской площади) и на улице Владимирской (на участке от ул. Максима Рыльского до Владимирского проезда) было полностью ограничено на время проведением новогодних и рождественских праздников в центре столицы.