На Владимирском проезде восстановили двустороннее движение

Как отмечается, было восстановлено двустороннее движение на Владимирском проезде - возобновлено движение от Софийской площади в направлении Михайловской площади.

Напомним, что движение транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Софийской до Михайловской площади) и на улице Владимирской (на участке от ул. Максима Рыльского до Владимирского проезда) было полностью ограничено на время проведением новогодних и рождественских праздников в центре столицы.