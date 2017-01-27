На Володимирському проїзді відновили двосторонній рух
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Із 26 січня дорожній рух на Володимирському проїзді та Софійській площі в Києві відновлено за постійною схемою, яка була змінена на час проведення новорічних свят. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Як зазначається, було відновлено двосторонній рух на Володимирському проїзді — поновлено рух від Софійської площі в напрямку Михайлівської площі.
Нагадаємо, що рух транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Софіївської до Михайлівської площі), та на вулиці Володимирській (на ділянці від пров. Максима Рильського до Володимирського проїзду) було повністю обмежено на час проведенням новорічно-різдвяних свят у центрі столиці.