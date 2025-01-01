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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Волыни водитель BMW переехал женщину, которая лежала на дороге в новогоднюю ночь

На Волыни водитель BMW переехал женщину, которая лежала на дороге в новогоднюю ночь

Киев  •  УНН

 • 9638 просмотра

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В селе Дерно 36-летний водитель BMW наехал на 46-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части. Потерпевшая погибла на месте, водитель был трезв.

В Волынской области автомобиль BMW наехал на 46-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части, она погибла на месте, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

Авария произошла 31 декабря, около 22 часов, в селе Дерно.

«36-летний водитель автомобиля BMW наехал на женщину, которая, предварительно, лежала на проезжей части дороги. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Личность погибшей установлена - это 46-летняя местная жительница», - указали в полиции.

Как отмечается, водитель за рулем был трезв.

По данному факту в полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования будут выяснены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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