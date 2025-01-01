На Волині водій BMW переїхав жінку, яка лежала на дорозі в новорічну ніч
Київ • УНН
У селі Дерно 36-річний водій BMW наїхав на 46-річну жінку, яка лежала на проїжджій частині. Потерпіла загинула на місці, водій був тверезий.
У Волинській області автомобіль BMW наїхав на 46-річну жінку, яка лежала на проїжджій частині, вона загинула на місці, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
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Аварія сталася 31 грудня, близько 22 години, у селі Дерно.
"36-річний водій автомобіля BMW наїхав на жінку, яка, попередньо, лежала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Особу загиблої встановлено - це 46-річна місцева мешканка", - вказали у поліції.
Як зазначається, водій за кермом був тверезий.
За цим фактом у поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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