На Волині водій BMW переїхав жінку, яка лежала на дорозі в новорічну ніч

У Волинській області автомобіль BMW наїхав на 46-річну жінку, яка лежала на проїжджій частині, вона загинула на місці, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

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Аварія сталася 31 грудня, близько 22 години, у селі Дерно.

"36-річний водій автомобіля BMW наїхав на жінку, яка, попередньо, лежала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Особу загиблої встановлено - це 46-річна місцева мешканка", - вказали у поліції.

Як зазначається, водій за кермом був тверезий.

За цим фактом у поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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