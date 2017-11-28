В Волынской области разоблачили подпольный цех по фасовке пестицидов

Оперативники изъяли ориентировочно 150 литров фальсифицированных средств защиты растений известных торговых марок, общая стоимость которых составляет полмиллиона гривен.

Отмечено, что пестициды разливали в гаражном помещении.

Также сообщается, что в настоящее время устанавливаются каналы поступления и сбыта фальсификата.

Как сообщал УНН, из подпольных цехов в Луцке изъяли 200 килограммов янтаря.