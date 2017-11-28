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На Волині викрили підпільний цех з фасування пестицидів

Київ • УНН

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 28 листопада. УНН. В одному з селищ Горохівського району Волинської області поліція викрила чоловіка, який організував цех з розфасовування пестицидів. Про це повідомляє управління захисту економіки у Волинській області, передає УНН.

Оперативники вилучили орієнтовно 150 літрів фальсифікованих засобів захисту рослин відомих торгівельних марок, загальна вартість яких становить півмільйона гривень. 

Зазначено, що пестициди розливали в гаражному приміщенні.

Також повідомляється, що наразі встановлюються канали надходження та збуту фальсифікату.

Як повідомляв УНН, з підпільних цехів у Луцьку вилучили 200 кілограмів бурштину

Українські Національні Новини

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