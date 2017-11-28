На Волині викрили підпільний цех з фасування пестицидів

Оперативники вилучили орієнтовно 150 літрів фальсифікованих засобів захисту рослин відомих торгівельних марок, загальна вартість яких становить півмільйона гривень.

Зазначено, що пестициди розливали в гаражному приміщенні.

Також повідомляється, що наразі встановлюються канали надходження та збуту фальсифікату.

Як повідомляв УНН, з підпільних цехів у Луцьку вилучили 200 кілограмів бурштину.