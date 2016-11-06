В Волынской области пограничники задержали микроавтобус с тремя тысячами пачек сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Партию контрабандных табачных изделий задержали в Волынской области вчера в ходе проведения совместных мероприятий по противодействию незаконному перемещению подакцизных товаров сотрудники Госпогранслужбы совместно с Национальной полицией и прокуратурой. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
В ходе реализации информации, которую получили оперативные подразделения пограничного ведомства, правоохранители остановили в 13 километрах от границы на автодороге "Ковель - Любомль" автомобиль "Фольксваген".
Во время проверки микроавтобуса, за рулем которого был наш соотечественник, были обнаружены 3 тыс. пачек сигарет. Автомобиль и сигареты марки "Лифа" без акцизных марок переданы сотрудникам полиции.
В отношении гражданина Украины в раках уголовного производства по ст.204 УК Украины ("Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров") продолжаются процессуальные действия.
Как сообщал УНН, турок пытался вывезти из Украины сигареты, спрятав их в колесах своего авто.