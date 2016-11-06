На Волині прикордонники затримали мікроавтобус з трьома тисячами пачок сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Партію контрабандних тютюнових виробів затримали на Волині минулої доби в ході проведення спільних заходів по протидії незаконного переміщення підакцизних товарів співробітники Держприкордонслужби спільно з Національною поліцією та прокуратурою. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
В ході реалізації інформації, яку здобули оперативні підрозділи прикордонного відомства, правоохоронці спинили за 13 кілометрів від кордону на автошляху “Ковель — Любомль” автомобіль “Фольксваген”.
Під час перевірки мікроавтобуса, за кермом якого був наш співвітчизник, було виявлено 3 тисячі пачок сигарет. Автомобіль та сигарети марки “Ліфа” без акцизних марок передано співробітникам поліції.
Стосовно громадянина України в раках кримінального провадження за ст.204 КК України (“Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів”) продовжуються процесуальні дії.
Як повідомляв УНН, турок намагався вивезти із України цигарки, заховавши їх у колесах свого авто.