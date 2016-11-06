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15 марта, 19:03 • 114665 просмотра

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В Волынской области пограничники задержали афганца и нелегала из Ганы

В Волынской области пограничники задержали афганца и нелегала из Ганы

Киев • УНН

 • 9816 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Волынской области пограничники задержали афганца на надувном круге и обнаружили в поезде нелегала из Ганы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Нарушителя, который вплавь пробирался из Польши в Украину, задержали пограничники отдела "Новогрузьке" Луцкого отряда.

Мужчину в мокрой одежде задержали недалеко от реки Западный Буг в нескольких сотнях метров от границы. На себе мужчина, назвавшийся гражданином Афганистана, имел резиновый круг. Из документов при себе "пловец" имел справку на временное проживание на территории Германии. По словам задержанного стало известно, что в Украину он направлялся якобы с целью посещения любимой девушки, которая проживает в Киеве. Гражданина Афганистана задержаны до 3-х суток для установления обстоятельств правонарушения, составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП.

Кроме того, пограничники Луцкого отряда сегодня ночью обнаружили чужой документ, по которому нарушитель следовал через пункт пропуска "Ягодин". Пограничники установили, что заграничный паспорт гражданина Бельгии, который предоставил пассажир поезда, который ехал в Варшаву, не принадлежит предъявителю. Также предварительно было установлено, что мужчина является гражданином Ганы. Для установления личности он задержан на трое суток.

Как сообщал УНН, полиция в Ровно с помощью квадрокоптера и самолета задержала похитителей элитных авто.

Украинские Национальные Новости

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