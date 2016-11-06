На Волині прикордонники затримали афганця та нелегала із Гани
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. На Волині прикордонники затримали афганця на надувному крузі та виявили у поїзді нелегала із Гани. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Порушника, який вплав пробирався із Польщі в Україну, затримали прикордонники відділу “Новогрузьке” Луцького загону.
Чоловіка у мокрому одязі затримали неподалік річки Західний Буг за кілька сотень метрів від кордону. На собі чоловік, який назвався громадянином Афганістану, мав гумовий круг. Із документів при собі “плавець” мав довідку на тимчасове проживання на території Німеччини. Зі слів затриманого стало відомо, що в Україну він прямував нібито з метою відвідування коханої дівчини, яка проживає у Києві. Громадянина Афганістану затримано до 3-х діб для встановлення обставин правопорушення, складено протокол за ст. 204-1 КУпАП.
Крім того, прикордонники Луцького загону сьогодні вночі виявили чужий документ, по якому порушник прямував через пункт пропуску “Ягодин”. Прикордонники встановили, що закордонний паспорт громадянина Бельгії, який надав пасажир поїзда, що їхав до Варшави, не належить пред’явникові. Також попередньо було встановлено, що чоловік є громадянином Гани. Наразі для встановлення особи його затримано терміном на 3 доби.
Як повідомялв УНН, поліція у Рівному за допомогою квадрокоптера і літака затримала викрадачів елітних авто.