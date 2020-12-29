На Волыни мужчина убил коллегу струей воды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Гороховском районе Волынской области мужчина на предприятии направил струю воды из моющего аппарата в коллегу, от попадания жидкости в рот мужчина скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.
"В Гороховском районе полиция расследует убийство на производстве. Злоумышленника задержали. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Тело погибшего работника, 42-летнего волынянина, нашли на территории одного из предприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по подозрению в совершении умышленного убийства полицейские задержали 53-летнего жителя района, рабочего предприятия. Установлено, что мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот - это повлекло смерть потерпевшего.
"Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. После объявления ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику будут избирать меру пресечения", - добавили в полиции.
Сейчас ведется следствие.
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