На Волині чоловік вбив колегу струменем води

"У Горохівському районі поліція розслідує вбивство на виробництві. Зловмисника затримали. Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії. Тіло загиблого працівника, 42-річного волинянина, знайшли на території одного із підприємств", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підозрою у вчиненні умисного вбивства поліцейські затримали 53-річного жителя району, робітника підприємства. Встановлено, що чоловік під час конфлікту із загиблим спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота – це спричинило смерть потерпілого.

"Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід", - додали в поліції.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Маріуполі з’ясовуються обставини загибелі 37-річного працівника, який впав з даху драматичного театру.