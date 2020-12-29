На Волині чоловік вбив колегу струменем води
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Горохівському районі Волинської області чоловік на підприємстві спрямував струмінь води з миючого апарата в колегу, від потрапляння рідини в рот чоловік помер. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Волинської області.
"У Горохівському районі поліція розслідує вбивство на виробництві. Зловмисника затримали. Слідчі з’ясовують усі обставини трагедії. Тіло загиблого працівника, 42-річного волинянина, знайшли на території одного із підприємств", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за підозрою у вчиненні умисного вбивства поліцейські затримали 53-річного жителя району, робітника підприємства. Встановлено, що чоловік під час конфлікту із загиблим спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота – це спричинило смерть потерпілого.
"Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід", - додали в поліції.
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Маріуполі з’ясовуються обставини загибелі 37-річного працівника, який впав з даху драматичного театру.