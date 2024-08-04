На фронте погиб депутат многих созывов Черновицкого городского совета Дмитрий Сирман. 1-го октября ему должно было исполниться 60 лет. Об этом в воскресенье сообщила Черновицкая ОВА, передает УНН.

Защищая государство, погиб известный черновчанин Дмитрий Сирман. Настоящий патриот, депутат Черновицкого городского совета нескольких созывов, общественный деятель. С первых дней полномасштабной войны он защищал Украину с оружием в руках - говорится в сообщении ОВА.

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Сын военного Олег сообщил в соцсетях, что его отец погиб 3 августа.

Как добавил нардеп из Черновцов Сергей Рудик, помощником которого был Сирман, военный погиб под Синьковкой на Купянском направлении.