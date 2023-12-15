На водопроводе для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС уже устанавливают первые насосы
Киев • УНН
На участке водопровода Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог) протяженностью 26 километров установили уже 5 из 17 насосов, которые будут обеспечивать подачу воды для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
На водопроводе, который строят для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС россиянами, установили уже 5 из 17 насосов. Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
Основных насосов будет 11, их мощность - 1250 кВт. Остальные - аварийные и резервные, предусмотренные на случай проблем с электроснабжением.
На участке водопровода Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог) протяженностью 26 километров установили уже 5 из 17 насосов, которые будут обеспечивать подачу воды
В Госагентстве по восстановлению объяснили, что процесс установки насосов кропотливый и последовательный, ведь они являются одним из ключевых элементов системы водоснабжения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%
Колебания давления в них вызывают вибрации корпусов, поэтому сначала строители формируют и армируют специальные тумбы, на которых устраивают насосы.
Отмечается, что в конце недели будут устанавливать оборудование на самой большой насосной станции, которая расположена на водозаборе из р. Ингулец. Для выполнения работ привлекут кран грузоподъемностью 200 тонн.
Параллельно проводят работы по бетонированию стен, армированию и монтажу опалубки на насосных станциях.
Дополнение
Строительство магистрального водопровода "Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица (ДВС2) - Томаковка" это самый масштабный проект Агентства восстановления. Его длина - 145 км, общая протяженность трубопроводов - 300 км в одну нитку.
Агентство восстановления начало работать над проектом уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Параллельно с проектированием началось строительство.
В настоящее время готова уже 293 км водопровода, то есть 89% проекта.
Напомним
Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что на строительство новой, более мощной, станции вместо взорванной российскими оккупантами Каховской ГЭС после ее деоккупации уйдет шесть лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС открыли производство об экоциде
На водопроводе для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС уже устанавливают первые насосы
На участке водопровода Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог) протяженностью 26 километров установили уже 5 из 17 насосов, которые будут обеспечивать подачу воды для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
россияне три дня подряд ежесуточно штурмуют позиции Сил обороны на Таврическом направлении около 80 раз - Тарнавский
Российские войска атаковали силы обороны на Таврическом направлении около 80 раз в день в течение трех дней подряд, при этом недавно бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об увеличении количества воздушных атак.
В Переяславе ветер повалил главную новогоднюю елку
Сильные порывы ветра повалили главную 8-метровую елку в парке Шевченко в Переяславе; ее установили после того, как обрезали на два метра.
Украина одобрила соглашение о сотрудничестве с бюро ВОЗ на 2024-2025 годы
Украинское правительство одобрило проект соглашения о сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ на 2024-2025 годы, направленного на улучшение медицинских услуг и готовности к чрезвычайным ситуациям.
Солнце вступает в активную фазу: сегодняшняя солнечная вспышка оказалась самой мощной за последние 6 лет
В активной области Солнца 14 декабря произошла вспышка, самая сильная с 2017 года. Накануне также фиксировалось несколько сильных вспышек, излучение от которых направилось к Земле.
Российская пропаганда использует фейковые аккаунты TikTok для распространения дезинформации о войне и украинских чиновниках
BBC разоблачила российскую дезинформационную кампанию в TikTok с помощью фейковых аккаунтов, которые распространяли ложь об украинских чиновниках, что сыграло свою роль в увольнении бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова.
Украинцы впервые смогут выбрать финалиста нацотбора на Евровидение-2024 в "Дія"
Выберите финалиста нацотбора на Евровидение-2024. Новый опрос в "Дія"
россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Торецк: есть повреждения
Российские войска сбросили две управляемые бомбы на Торецк в Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но сообщений о пострадавших не поступало. Всего по региону было нанесено 10 ударов, в результате которых повреждены 17 гражданских объектов.
Уход рекламодателей в 2023 году, стоил сети X Илона Маска убытков более миллиарда долларов
По прогнозам, социальная сеть Илона Маска, ранее известная как Twitter, потеряет более миллиарда долларов в 2023 году из-за ухода крупных рекламодателей.
Ручной Сокур Гетманцева: чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой
Чем бывший помощник главы финансового комитета ВР занимается в налоговой.