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На водопроводе для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС уже устанавливают первые насосы

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 09:29  •  16089 просмотра

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На участке водопровода Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог) протяженностью 26 километров установили уже 5 из 17 насосов, которые будут обеспечивать подачу воды для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

На водопроводе, который строят для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС россиянами, установили уже 5 из 17 насосов. Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали 

Основных насосов будет 11, их мощность - 1250 кВт. Остальные - аварийные и резервные, предусмотренные на случай проблем с электроснабжением.

На участке водопровода Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог) протяженностью 26 километров установили уже 5 из 17 насосов, которые будут обеспечивать подачу воды

- резюмировали в ведомстве.

В Госагентстве по восстановлению объяснили, что процесс установки насосов кропотливый и последовательный, ведь они являются одним из ключевых элементов системы водоснабжения.

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Колебания давления в них вызывают вибрации корпусов, поэтому сначала строители формируют и армируют специальные тумбы, на которых устраивают насосы.

Отмечается, что в конце недели будут устанавливать оборудование на самой большой насосной станции, которая расположена на водозаборе из р. Ингулец. Для выполнения работ привлекут кран грузоподъемностью 200 тонн.

Параллельно проводят работы по бетонированию стен, армированию и монтажу опалубки на насосных станциях.

Дополнение 

Строительство магистрального водопровода "Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица (ДВС2) - Томаковка" это самый масштабный проект Агентства восстановления. Его длина - 145 км, общая протяженность трубопроводов - 300 км в одну нитку.

Агентство восстановления начало работать над проектом уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Параллельно с проектированием началось строительство. 

В настоящее время готова уже 293 км водопровода, то есть 89% проекта. 

Напомним

  Глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что на строительство новой, более мощной, станции вместо взорванной российскими оккупантами Каховской ГЭС после ее деоккупации уйдет шесть лет.  

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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The first pumps are already being installed on the water supply system for the victims of the Kakhovka HPP explosion
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На водопроводе для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС уже устанавливают первые насосы

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