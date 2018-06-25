На выезде из Кропивницкого сбили военного

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 21768 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102212 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117641 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138045 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143755 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181560 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156824 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143030 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130673 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 192163 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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7 марта, 08:52 • 192163 просмотра
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 266574 просмотра
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 181560 просмотра
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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 118649 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 117634 просмотра
Актуальное
На выезде из Кропивницкого сбили военного

На выезде из Кропивницкого сбили военного

Киев  •  УНН

 • 14111 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Военнослужащего 42-го отдельного батальона территориальной обороны сбили на выезде из Кропивницкого. Об этом сообщила сестра народного депутата Надежды Савченко Вера Савченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На выезде из Кропивницкого сбили военнослужащего 42-й отдельный батальон территориальной обороны. Парень в сознании. Назвал имя, фамилия, год рождения. Сказал, что лежит уже часа 4. Полиция была, два молодых офицера оттащили с проезжей части и уехали... Мы вызвали скорую. Ждем! И полицию тоже..." - написала Савченко.

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Напомним, в Киеве, на проспекте Победы, возле станции метро "Житомирская" авто насмерть сбило 21-летнего военнослужащего, который перебегал дорогу.

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